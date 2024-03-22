Раскрыты детали работы экстренных служб на месте теракта в «Крокусе»

Очевидец рассказал о ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле»

Над центральным залом «Крокус Сити Холл», атакованном террористами, летают пожарные расчеты. Подробности работы экстренных служб после нападения террористов «Ленте.ру» рассказал очевидец на месте событий.

По его словам, вдоль МКАД стоят вереницы карет скорой помощи в количестве около 20-25 экипажей на случай, если из здания выведут людей, нуждающихся в медицинском вмешательстве. Вокруг здания выставили несколько пожарных машин. По словам свидетеля, огонь в здании потушен. Выставлено широкое оцепление, которое отодвинуло на безопасное расстояние очевидцев и присутствующих на месте событий журналистов.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.