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00:05, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

ОП: после теракта в «Крокус Сити Холле» в мессенджерах могут появиться фейки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После теракта в «Крокус Сити Холле» в мессенджерах могут начать распространяться фейки. Об этом предупредил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает ТАСС.

Он указал, что наиболее вероятное появление недостоверной информации о новых ЧП возможно в домовых чатах, в сообществах школ и детских садов. Также, предупредил эксперт, не исключена попытка подделок сообщений оперативного штаба.

«Враг будет предпринимать попытки информационных атак, которые всегда сопровождают теракты», — пояснил Малькевич. В связи с этим он призвал доверять федеральным СМИ и проверенным источникам.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.

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      Марина Совина
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