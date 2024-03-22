Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

ОП: после теракта в «Крокус Сити Холле» в мессенджерах могут появиться фейки

После теракта в «Крокус Сити Холле» в мессенджерах могут начать распространяться фейки. Об этом предупредил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает ТАСС.

Он указал, что наиболее вероятное появление недостоверной информации о новых ЧП возможно в домовых чатах, в сообществах школ и детских садов. Также, предупредил эксперт, не исключена попытка подделок сообщений оперативного штаба.

«Враг будет предпринимать попытки информационных атак, которые всегда сопровождают теракты», — пояснил Малькевич. В связи с этим он призвал доверять федеральным СМИ и проверенным источникам.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.