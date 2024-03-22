Россиянам назвали способ сэкономить на замене пластиковых окон

Эксперт Васильев: сэкономить на замене пластиковых окон поможет их покраска

Сэкономить деньги на замене старых пластиковых окон поможет их покраска. Способ избежать лишних трат назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

Специалист посоветовал выбирать для этого правильные материалы. Для работ в помещении лучше всего подойдет водно-дисперсионный состав VD-AK — от него не будет неприятного запаха. «Подойдут в том числе автоэмали и нитрокраски, но наносить их нужно только в перчатках и респираторе, защитив другие участки тела слоем спецодежды», — добавил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что перед началом работ следует очистить оконные рамы от загрязнений и жира, пройтись по ним мелкозернистой наждачкой, смыть образовавшуюся пыль и дать поверхности высохнуть. После этого необходимо вынуть ручки и другие детали, а стекло по периметру проклеить малярным скотчем для защиты от краски.

«После проведите обезжиривание зашкуренной поверхности и нанесите слой шпатлевки для выравнивания, а затем грунтовки — для последующего нанесения краски. Финальный этап — покраска», — рассказал Васильев. Эксперт порекомендовал проводить работы при плюсовой температуре и начинать красить с углов — так лучше будет видно, как ложится цвет.

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