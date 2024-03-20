Среда обитания
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06:55, 21 марта 2024Среда обитания

Названы способы бюджетно обновить ремонт в доме

Эксперт Кобылкина: перед проведением ремонта оцените его масштаб

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Чтобы провести ремонт в доме, в первую очередь стоит оценить его масштаб. Способы обновить интерьер без лишних затрат «Ленте.ру» назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

По словам специалиста, если стены не повреждены и являются ровными, штукатурка не осыпается, а полы не скрипят, будет достаточно косметического ремонта, который заключается в замене чистовой отделки — например, укладке нового ламината, перекрашивании стен или поклейке новых обоев. Кобылкина подчеркнула важность проверки проводки и труб и добавила, что при обнаружении протечки или искрящихся при подключении приборов розеток понадобится капитальный ремонт.

В качестве простых и бюджетных вариантов преображения жилья и превращения его в трендовое эксперт упомянула избавление от беспорядка и лишних вещей, а также перестановку. Она отметила, что громоздкую мебель можно заменить на легкие плетеные корзины и мобильные системы хранения вещей либо добавить полки. Помимо этого, можно добавить в комнату зелени. Наконец, продажа ненужных стройматериалов, а также мебели и элементов декора, кроме обновления внешнего вида дома, позволит сэкономить на утилизации.

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При проведении небольшого ремонта Кобылкина предложила дать мебели вторую жизнь и заменить фурнитуру и обивку либо нанести на нее принт. Похожим образом можно поступить со стенами: если они однотонные, на них можно добавить 3D-аппликацию, панно или повесить картины и фотографии и тем самым обойтись без перекрашивания стен или замены обоев. Кроме того, важную роль в интерьере и его восприятии играет освещение — порой замена люстры и установка интересной светодиодной подсветки помогают заметно преобразить пространство, заключила специалист.

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      Полина Кислицына
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