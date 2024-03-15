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19:18, 15 марта 2024Среда обитания

Владельцев маленьких спален призвали задуматься об интерьере

Дизайнер Тычино: зеркало поможет визуально увеличить маленькую спальню

Фото: Isaac Martin / Unsplash

Владельцы маленьких спален могут использовать несколько хитростей при оформлении помещения, визуально увеличивающих пространство. Советами по оформлению интерьера в разговоре с изданием «БелНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

По словам эксперта, для оформления спальни, вопреки традиционным представлениям, подойдут не только светлые оттенки. Эксперт призвала в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения и выбирать оттенок, ассоциирующийся с комфортом. Для спальни можно рассмотреть, например, серые или приглушенно зеленые тона.

Рекомендуется задуматься и об освещении. К основному источнику света желательно добавить торшеры и настенные лампы. Следует также внимательно подойти к выбору зеркала. Этот предмет интерьера должен быть большого размера, чтобы визуально сделать помещение просторнее.

Ранее россиянам, которые готовят квартиры к сдаче в аренду, посоветовали сделать в помещении косметический ремонт, починить электроприборы, а также при необходимости придать подъезду и холлу более презентабельный вид.

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      Мария Черкасова
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