Владельцев маленьких спален призвали задуматься об интерьере

Дизайнер Тычино: зеркало поможет визуально увеличить маленькую спальню

Владельцы маленьких спален могут использовать несколько хитростей при оформлении помещения, визуально увеличивающих пространство. Советами по оформлению интерьера в разговоре с изданием «БелНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

По словам эксперта, для оформления спальни, вопреки традиционным представлениям, подойдут не только светлые оттенки. Эксперт призвала в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения и выбирать оттенок, ассоциирующийся с комфортом. Для спальни можно рассмотреть, например, серые или приглушенно зеленые тона.

Рекомендуется задуматься и об освещении. К основному источнику света желательно добавить торшеры и настенные лампы. Следует также внимательно подойти к выбору зеркала. Этот предмет интерьера должен быть большого размера, чтобы визуально сделать помещение просторнее.

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