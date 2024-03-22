Россиянам указали на распространенные ошибки при похудении

Диетолог Волынкина назвала голодание главной ошибкой при похудении

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина перечислила главные ошибки, которые россияне допускают при похудении. Ее слова приводит NEWS.ru.

Первой распространенной ошибкой диетолог назвала голодание и несоблюдение режима питания. Она объяснила, что без еды организм испытывает огромный стресс, нарушается метаболизм, усиливается тяга к пище и запускается процесс ускоренного накопления жира.

Еще одной большой ошибкой Волынкина считает отсутствие физической нагрузки. «Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий», — заявила эксперт.

Также диетолог убеждена, что если мало спать и пить недостаточно жидкости, то сбросить лишние килограммы будет невероятно трудно.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.