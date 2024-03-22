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08:45, 22 марта 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

Ricci: россияне скупают жилье в Турции, на Кипре, в Таиланде, ОАЭ и Франции

Фото: Osman Orsal / Reuters

В 2024 году россияне бросились скупать жилье в пяти странах — в Турции, на Кипре, в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Франции. Самые популярные локации для приобретателей недвижимости из России назвали эксперты компании «Ricci | зарубежная недвижимость» в своем исследовании, пишут «Известия».

В январе-феврале 2024 года спрос россиян на покупку домов и квартир в этих странах вырос на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, отмечают аналитики. Чаще всего граждане России приобретают жилье для отдыха и собственного проживания, с целью инвестиций, а также получения иммиграционного статуса, пояснили в компании.

«Повышенное внимание покупатели уделяют дружественным странам — например, Турции, Дубаю и Таиланду», — рассказала генеральный директор «Ricci | жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

Однако возобновляется покупательская активность и в европейских странах. При этом спрос в наиболее востребованных локациях заметно превышает качественное предложение, рассказали специалисты. Что касается форматов жилья, то самыми популярными у российских покупателей оказались апартаменты с одной или двумя спальнями площадью от 50 до 80 квадратных метров на этапе строительства — их стоимость при последующей перепродаже увеличится в среднем на 30 процентов.

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При выборе жилья для собственного проживания покупатели отдали предпочтение виллам на Кипре площадью от 150 квадратных метров, для получения гражданства Турции — двухкомнатным апартаментам от 80 «квадратов», а для получения ВНЖ во Франции — однокомнатным апартаментам площадью от 50 «квадратов», уточнили аналитики.

Ранее аналитики инвестиционной компании Edeluxe перечислили популярные у россиян страны для покупки недвижимости. Помимо названных выше Турции и Таиланда, востребованной оказалась Грузия. Специалисты также посоветовали инвесторам присмотреться к объектам в Японии, Омане, Камбодже и США.

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      Нина Ташевская
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