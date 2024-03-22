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09:38, 22 марта 2024Путешествия

Россияне массово устремились на один курорт Африки

АТОР: в 2023 году число российских туристов на Маврикии выросло на 77 процентов

Фото: Xavier Coiffic / Unsplash

В 2023 году Маврикий посетили более 15 тысяч российских туристов — почти на 77 процентов больше, чем годом ранее. О том, что россияне массово устремились на этот курорт Африки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В компании Pac Group посчитали, что этой зимой число путешественников на Маврикии выросло в три раза по сравнению с предыдущим сезоном. Этому способствует расширение полетной программы и появление прямых рейсов, безвизовый режим до 60 дней и всесезонность отдыха.

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Уточняется, что почти 90 процентов российских туристов на Маврикии предпочитают отдыхать в пятизвездочных отелях, хотя на курорте есть гостиницы на любой бюджет. «Новая тенденция этого сезона — туристы стали "разбивать" свое проживание между несколькими отелями, чтобы увидеть разные части острова», — добавили в пресс-службе туроператора.

В Росстате сообщили, что россиянам стало дороже отдыхать за границей. В феврале стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента по сравнению с январем, а в Турцию — на 10,9 процента.

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      Мария Борисова
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