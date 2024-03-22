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14:45, 22 марта 2024Путешествия

Россияне смогут заселяться в гостиницы без документов

В России в пилотном режиме запустят сервис по заселению в гостиницы по биометрии

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российские туристы смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

По данным источника, запуск соответствующего сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года. Уточняется, что нововведение позволит существенно упростить процедуру заселения россиян в гостиницы, отели, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и туристические базы.

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Как пишет агентство, туристы будут самостоятельно регистрироваться при заселении с помощью планшета или терминала самообслуживания: для подтверждения личности будет достаточно взгляда. После этого постояльцы смогут получить ключ и пройти в свой номер, не вводя дополнительную информацию вручную.

Сервис будет доступен для россиян, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию, добавили в аппарате вице-премьера. Это можно сделать в 12 тысячах отделений банков по всей стране.

Ранее стало известно, что с апреля две страны Европы, Болгария и Румыния, впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Теперь желающим поехать в эти государства россиянам придется сдавать биометрию.

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      Марина Черняк
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