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09:42, 22 марта 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за расправу над отказавшимся уходить из квартиры гостем

В Мордовии россиянину дали срок за расправу над отказавшимся уходить гостем

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Республике Мордовия 45-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 20 октября 2023 года в гости к мужчине пришел 39-летний знакомый, с которым они принялись распивать алкоголь. Когда стало достаточно поздно, хозяин попросил гостя покинуть помещение, но тот не захотел уходить, началась ссора. В какой-то момент осужденный сильным ударом свалил товарища на пол, а затем принялся избивать ногами, после чего бросил гостя у двери и ушел спать.

Утром он поднялся, чтобы идти на работу, и увидел возле двери тело без признаков жизни. Как показала экспертиза в общей сложности он нанес собутыльнику свыше 70 ударов по голове и телу.

1 марта сообщалось, что житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца фейерверков из-за пяти тысяч рублей.

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      Владимир Седов
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