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15:36, 22 марта 2024Путешествия

Россиянин поставил рекорд по числу перелетов за сутки

Россиянин за сутки слетал между Москвой и Петербургом 8 раз и поставил рекорд

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Россиянин Дмитрий Баженов поставил рекорд по числу перелетов за сутки между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на сайте Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD.

Отмечается, что в свой день рождения, 1 марта, с 01:00 до 22:45 мужчина совершил восемь перелетов между этими городами: по четыре раза в каждом направлении. Он выбрал регулярные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и каждый раз сидел на одном и том же месте — 1F в бизнес-классе.

Ранее другой россиянин установил два новых рекорда по отжиманиям и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Им стал студент из Удмуртии Руслан Фатахов.

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      Алина Черненко
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