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19:15, 22 марта 2024Россия

Россиянин решил похвастаться пистолетом и выстрелил себе в лицо

В Башкирии мужчина хвастался пистолетом и случайно выстрелил себе в лицо

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Башкирии 18-летний местный житель решил похвастаться перед друзьями пистолетом и случайно выстрелил себе в лицо. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, компания россиян отмечала день рождение друга, когда один из них решил продемонстрировать оружие. В результате палец мужчины соскользнул на курок, и пистолет выстрелил ему в челюсть, выбив зубы, а также разорвав губы и щеку. Другой гость вечеринки попытался выбросить оружие в сугроб, однако также случайно прострелил себе плечо.

Как пишет канал, пострадавших без сознания доставили в больницу, где их прооперировали и извлекли пули.

Ранее в дагестанском Кизляре 36-летний мужчина случайно выстрелил в себя из ружья. Как стало известно, россиянин пришел к знакомому, чтобы помочь по хозяйствую. Вместе они собирались отправится на окраину села и поработать со скотом. Перед выходом пострадавший решил проверить ружье, забыв, что оно заряжено. В результате он выстрелил себе под левое ребро и чудом не задел сердце.

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      Константин Лысяков
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