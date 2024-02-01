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10:27, 1 февраля 2024Россия

Дагестанец играл с ружьем и случайно выстрелил в себя

36-летний дагестанец играл с заряженным ружьем и случайно выстрелил в себя

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В дагестанском Кизляре 36-летний мужчина играл с заряженным ружьем и случайно выстрелил в себя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, он пришел в гости к товарищу. Вместе они собирались поработать по хозяйству на окраине села, где держат скот. Там часто видели волков и шакалов, поэтому мужчины прихватили с собой ружье.

Перед выходом дагестанец решил проверить оружие. Он возился с ним, однако забыл, что оно заряжено.

Нечаянный выстрел пришелся под левое ребро и чудом не задел сердце. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, ружье оперативники забрали.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 62-летний отец случайно выстрелил в 36-летнего сына, пытаясь его разбудить. Сотрудники правопорядка выяснили, что мужчина имел разрешение на охоту, а ружье было зарегистрировано. Полицейские ждут заключения экспертов, после чего примут решение о возбуждении дела.

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      Анна Щербакова
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