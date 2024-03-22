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15:34, 22 марта 2024Силовые структуры

Россиянка на стриме оскорбила участников СВО и попала под проверку следователей

СК проверит оскорбившую участников СВО жительницу Ростовской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи начали проверку в отношении жительницы Ростовской области, которая оскорбила участников специальной военной операции (СВО) во время стрима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как уточняет ведомство, видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес участников СВО появилась в сети накануне. По результатам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее ФСБ задержала жителя Камчатки, который разместил видеоролики с расправами и призывами к расправе над российскими военнослужащими, принимающими участие в СВО, в одном из мессенджеров. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета»).

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      Олеся Мицкевич
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