Россиянка на стриме оскорбила участников СВО и попала под проверку следователей

СК проверит оскорбившую участников СВО жительницу Ростовской области

Следователи начали проверку в отношении жительницы Ростовской области, которая оскорбила участников специальной военной операции (СВО) во время стрима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как уточняет ведомство, видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес участников СВО появилась в сети накануне. По результатам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее ФСБ задержала жителя Камчатки, который разместил видеоролики с расправами и призывами к расправе над российскими военнослужащими, принимающими участие в СВО, в одном из мессенджеров. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета»).

