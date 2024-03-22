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14:26, 22 марта 2024Россия

Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по объектам энергетики на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска 22 марта нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, а также местам дислокации иностранных наемников и формирований Вооруженных сил Украины.

В результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по созданию и ремонту оружия, военной техники и боеприпасов.

«Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что удары наносились с целью срыва процесса голосования и запугивания людей. Он подчеркнул, что около 95 процентов ракет и снарядов противника сбивается системами противовоздушной обороны, а также заявил, что удары безнаказанными не останутся.

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      Никита Абрамов
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