Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по объектам энергетики на Украине

Российские войска 22 марта нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, а также местам дислокации иностранных наемников и формирований Вооруженных сил Украины.

В результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по созданию и ремонту оружия, военной техники и боеприпасов.

«Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что удары наносились с целью срыва процесса голосования и запугивания людей. Он подчеркнул, что около 95 процентов ракет и снарядов противника сбивается системами противовоздушной обороны, а также заявил, что удары безнаказанными не останутся.