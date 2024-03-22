Российский пенсионер уничтожил мемориал и был осужден

В Мурманской области суд вынес пенсионеру приговор за уничтожение мемориала

В Мурманской области суд вынес пенсионеру приговор за уничтожение мемориального комплекса «Памятник героям-подводникам Северного флота, посвященный прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчину признали виновным по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны»). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, осужденный в сентябре 2020 года был около мемориала и решил его снести. 12 сентября 2020 года он нанял человека, который при помощи фронтального погрузчика и закрепленных на мемориальном сооружении канатов обрушил стелу мемориального комплекса.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ из-за надписи на Поспеловской батарее, расположенной на острове Русский во Владивостоке и входящей в состав Владивостокской крепости.

