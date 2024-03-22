SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

Певец SHAMAN рассказал, что старается не выходить из дома из-за фанатов

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пожаловался на преследования фанатов. Слова артиста приводит KP.RU.

SHAMAN сообщил, что старается не выходить из дома из-за излишнего внимания поклонников. «Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция», — рассказал он.

Певец отметил, что ему приходится жить «как в бункере». Несмотря на то, что артист нанял себе охрану, на улице его все равно смущают взгляды прохожих.

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