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16:25, 22 марта 2024Культура

SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

Певец SHAMAN рассказал, что старается не выходить из дома из-за фанатов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пожаловался на преследования фанатов. Слова артиста приводит KP.RU.

SHAMAN сообщил, что старается не выходить из дома из-за излишнего внимания поклонников. «Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция», — рассказал он.

Певец отметил, что ему приходится жить «как в бункере». Несмотря на то, что артист нанял себе охрану, на улице его все равно смущают взгляды прохожих.

Ранее звезда сериала «Кадетство» актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует неадекватный поклонник. По словам звезды, состоящий на учете у психиатра мужчина начал оказывать ей навязчивые знаки внимания два года назад.

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      Мария Рюрикова
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