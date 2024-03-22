Синоптик объяснил неточность прогнозов погоды в России

Синоптик: прогнозы погоды в РФ могут быть неточными из-за нехватки метеостанций

Прогнозы погоды в России могут быть неточными из-за нехватки метеорологических станций. Причину ошибок в них назвал ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, некоторые из имеющихся метеостанций расположены слишком далеко друг от друга, отчего важные данные о погоде на пустующих территориях могут теряться. «Метеорологическая сеть в России не удовлетворяет требованиям. Одна станция должна быть на 25 квадратных километров. У нас есть пустующие места, где могут возникать какие-то опасные явления — торнадо или циклон, а у нас этих данных нет», — отметил эксперт. Он добавил, что при введении синоптиками данных в модель построения сценария атмосферных изменений они могут допустить ошибку, которая при проведении вычислений будет разрастаться, из-за чего весь прогноз в итоге окажется неверным.

В конце февраля стало известно, что синоптики в РФ перестанут предсказывать погоду по западным данным.