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19:00, 22 марта 2024Силовые структуры

Создавшего ОПГ бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева арестовали

В Приморье бывший ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев помещен в СИЗО на два месяца
Начало событий в новости Российский профессор создал похитившую шесть миллионов рублей преступную группу
Лазарев Геннадий

Лазарев Геннадий. Кадр: Парк Минного городка / YouTube

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд арестовал профессора, доктора экономических наук и бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева по подозрению в создании преступного сообщества (ОПС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Под стражей Лазарев проведет два месяца. Ожидать решения суда он будет в следственном изоляторе №1.

По данным суда, профессор создал ОПС для того, чтобы похищать государственное имущество. На счету у преступного сообщества не менее шести тяжких преступлений. В частности, обманным путем были получены университетские здания ВГУЭС.

Свою деятельность возглавляемое Лазаревым ОПС осуществляло почти 30 лет. В разные периоды ее членами были руководители и сотрудники десяти компаний.

 

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      Анна Габай
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