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10:51, 22 марта 2024Силовые структуры

Российский профессор создал похитившую шесть миллионов рублей преступную группу

Во Владивостоке президент ВГУЭС Лазарев задержан по подозрению в создании ОПС

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во Владивостоке задержали профессора, доктора экономических наук и президента Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева по подозрению в организации преступного сообщества (ОПС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным следствия, Лазарев создал ОПС не позже 1996 года. Группировка просуществовала до 2024 года. В разные периоды ее членами были руководители и сотрудники десяти компаний. Члены ОПС занимались хищением государственного имущества. В результате сообщество получило университетские здания во Владивостоке, а также похитило более шести миллионов рублей, выделенных для акционерного общества «Восточная верфь», в совет директоров которого входит профессор Лазарев.

Возбуждено уголовное дело. Помимо Лазарева правоохранители задержали еще девять участников ОПС. Следователи провели десять обысков в домах подозреваемых. За годы существования ОПС его члены совершили не менее шести тяжких преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

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      Анна Габай
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