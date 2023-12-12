Бывшего губернатора российского региона начали судить за создание ОПГ

В Москве начался второй суд над экс-губернатором Фургалом по делу об ОПГ

Бабушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с экс-губернатором российского региона на скамье подсудимых девять предполагаемых сообщников. Шестерых из них пришлось этапировать из СИЗО Хабаровска в столицу, так как из-за семичасовой разницы во времени они не могли участвовать в слушаниях по видеосвязи. Их разместили в столичном изоляторе «Медведь» и лишь Фургал содержится в СИЗО «Лефортово».

Фургалу, помимо руководства ОПГ, вменяется незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов.

По данным прокуратуры, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил из МСП Банка более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.

10 февраля Люберецкий суд Московской области вынес ему первый приговор в виде 22 лет колонии строгого режима за организацию двух расправ и покушения на конкурентов в 2004-2005 годах.