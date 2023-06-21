Второе дело бывшего губернатора Фургала о хищениях из банка направлено в суд

Генпрокуратура направила в суд второе дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Генпрокуратура России направила в суд второе уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала для рассмотрения по существу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Экс-губернатору вменяется хищение средств из «МСП-банка».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Из него следует, что Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года путем махинаций похитил свыше двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их.

Экс-губернатору и девяти фигурантам дела, помимо мошенничества, вменяется организация преступного сообщества, незаконная предпринимательская деятельность, злоупотребление полномочиями и отмывание преступных доходов.

Фурнал был осужден по приговору Люберецкого суда к 22 годам лишения свободы по первому делу.