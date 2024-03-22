Трампу не хватит средств от продажи резиденции Мар-а-Лаго для выплаты залога

Newsweek: даже средств от продажи Мар-а-Лаго Трампу не хватит для выплаты залога

Средств, вырученных с продажи знаменитой резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, бывшему президенту США Дональду Трампу не хватит для выплаты залога суду Нью-Йорка. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на экспертов.

В судебном заявлении адвокаты Трампа уведомили, что экс-президент столкнулся с «непреодолимыми трудностями» при взыскании залога в размере более 464 миллионов долларов, который он задолжал штату Нью-Йорк по гражданскому иску о мошенничестве.

По словам профессора политологии в Школе политики и международных отношений Ноттингемского университета Тодда Лэндмана, чтобы собрать необходимую сумму, Трамп мог бы рассмотреть возможность ликвидации своих основных активов. «Существует вероятность того, что цена любого актива может оказаться ниже идеальной из-за необходимости быстрой продажи. Это означает, что общая сумма денег, полученная от ликвидации основных средств, будет намного ниже цены продажи», — объяснил он.

Как отмечает издание, «с точки зрения гордости, бренда и психологии» роскошная резиденция во Флориде была бы последним в списке рассматриваемых Трампом активов для продажи. «Мар-а-Лаго — очень ценный объект недвижимости, но он оценивается недостаточно высоко, чтобы покрыть все эти обязательства», — подчеркнул эксперт исследовательской и консалтинговой фирмы Hunter Housing Economics Брэд Хантер.

Ранее стало известно, что Трамп может оплатить растущие юридические счета с помощью продажи акций своих социальных сетей. Эксперты уточняют, что начало торгов акций Trump Media & Technology Group позволит Трампу получить сразу 3 миллиарда долларов.