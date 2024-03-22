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13:28, 22 марта 2024Ценности

Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

Трихолог Толстоносова: жирным волосам подойдет шампунь глубокой очистки

Фото: Unsplash

Врач-трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова в беседе с Пятым каналом дала рекомендации по правильному подбору средств для волос и уходу за ними. Она отметила, что к выбору косметических средств следует подходить осторожно.

Обладательницам тонких волос она посоветовала присмотреться к шампуню и кондиционеру легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают прическе объем. Для окрашенных волос лучше выбрать маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом или подобными увлажняющими веществами. Кроме того, для таких волос будет полезно масло жожоба, виноградной косточки, кокоса или оливы.

Для жирных волос нужно подобрать шампунь глубокой очистки и использовать его один раз в одну-две недели. Обычно такое средство содержит салициловые кислоты, хорошо очищающие верхний роговой слой, пояснила специалист.

Обладательницам поврежденных, тонких и кудрявых волос эксперт рекомендует меньше использовать утюжки и фен с горячим потоком воздуха. Помимо ухода, добавила Толстоносова, в рацион нужно добавлять витамины, жиры, белки, что поможет сделать волосы здоровыми.

Ранее россиян предупредили об опасности горячего душа. От ежедневного мытья тела и волос горячей водой со множеством моющих средств нет пользы, заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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      Анастасия Алимпиева
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