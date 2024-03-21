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09:29, 21 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности горячего душа

Эндокринолог Павлова призвала отказаться от ежедневного приема горячего душа

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

От ежедневного мытья тела и волос горячей водой со множеством мылящих средств нет пользы, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об опасности этой процедуры и способах правильно мыться в душе она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова призвала россиян отказаться от ежедневного приема горячего душа, так как этот ритуал буквально смывает защитный барьер кожи, препятствующий ее обезвоживанию. К тому же, как объяснила врач, кожный себум необходим для синтеза витамина D3. Особенно вредно тереть тело щетками и мочалками под струями горячей воды, предупредила она.

Вредит горячая вода и волосам, так как смывает с них натуральные масла, что делает их ломкими и тусклыми, продолжила Павлова. Также избыток тепла становится причиной раздражения и воспаления кожи, что, в свою очередь, вызывает обострение псориаза, экземы и других заболеваний эпидермиса.

Горячая вода — дополнительная нагрузка на сердце. Это стоит учитывать людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что заставляет сердце работать усерднее, при этом артериальное давление испытывает перепады. Человек может почувствовать головокружение и даже потерять сознание

Зухра Павловаэндокринолог

Также эндокринолог указала, что горячий душ может спровоцировать проблемы со сном, поскольку вода высокой температуры мешает естественному охлаждению тела.

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Мыться надо теплой, а не горячей водой, считает Павлова. Также нельзя слишком долго находиться в душе, при этом необязательно каждый раз использовать мыло и мочалку. Решить проблему с запахом пота она предложила более частой сменой одежды. «Конечно, личная гигиена важна, но она не должна быть маниакальной. Единственное, что точно нужно мыть по несколько раз на дню, — это руки», — подытожила Павлова.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что кофе помогает поддерживать здоровье кишечника. Для получения эффекта она рекомендовала употреблять напиток без сахара и молока.

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      Вера Владзиевская
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