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22:43, 22 марта 2024Россия

Центр крови ФМБА объявил о приеме доноров

ФМБА: Центр крови начнет прием доноров с утра 23 марта

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» обеспечены компонентами крови. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, передает «Интерфакс».

Центр крови ФМБА начнет прием доноров в Москве в субботу, 23 марта, с 08:30 по столичному времени.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек.

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      Марина Совина
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