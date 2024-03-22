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04:01, 22 марта 2024Бывший СССР

У семьи главы антимонопольного комитета Украины нашли имущество сверх доходов

У семьи главы антимонопольного комитета Украины обнаружили имущество на $1,8 млн

Фото: Unsplash

У членов семьи главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко обнаружили имущество на 1,8 миллиона долларов (70 миллионов гривен). Такие приобретения родственников были сделаны сверх их официальных доходов за последние 25 лет, об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Среди имущества на эту сумму указаны большое имение, два земельных участка, два автомобиля, три квартиры с парковочными местами в Киеве и четверо апартаментов в Ужгороде. Покупку недвижимости производили в 2020 году, когда Кириенко был главой назначенной в подконтрольных украинским властям районах ДНР администрации.

Глава АМКУ также частично пользуется указанным имуществом, но не указывает его в декларациях.

Кириенко прокомментировал расследование, объяснив, что семья его жены занималась бизнесом на Донбассе, кроме того, им удалось с большой выгодой распорядиться акциями завода «Стироп» во время его приватизации, передает ТАСС.

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