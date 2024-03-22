В ЕС не назвали сроков переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении

Саммит ЕС не назвал сроков переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении

Саммит лидеров стран Евросоюза (ЕС) не назвал сроков запуска переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.

Саммит также призвал Совет ЕС на уровне глав МИД Украины и Молдавии «безотлагательно утвердить мандат для переговоров с этими странами и продолжать работу на этом пути». Сроки этого процесса при этом не уточняются.

Ранее стало известно о затягивании переговорной рамки по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Как сообщила газета Politico, соответствующее соглашение по данным странам вряд ли может быть достигнуто до июня. Также выяснилось, что некоторые страны ЕС не поддерживают идею опережения Боснии и Герцеговины Украиной и Молдавией на пути получения членства Евросоюза.