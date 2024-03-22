В ЕС согласились на переговоры по членству Боснии и Герцеговины

Мишель: главы ЕС согласились на переговоры по членству Боснии и Герцеговины

Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) согласились на открытие переговоров о членстве в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Об этом в соцсети Х сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Политик отметил, что «теперь предстоит серьезная работа».

Ранее стало известно о затягивании переговорной рамки по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Как сообщила газета Politico, соответствующее соглашение по данным странам вряд ли может быть достигнуто до июня. Также выяснилось, что некоторые страны ЕС не поддерживают идею опережения Боснии и Герцеговины Украиной и Молдавией на пути получения членства Евросоюза.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.