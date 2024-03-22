В Китае объяснили дискуссии об отправке войск НАТО на Украину успехами России
Дискуссии европейских политиков об отправке войск НАТО на Украину вызваны военными успехами России. Об этом заявил бывший заместитель военного атташе КНР в Индии и Пакистане Чэн Сичжун, сообщает ТАСС.
Сичжун прокомментировал дискуссии после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке контингента на Украину. По его мнению, западные лидеры обеспокоены продолжающимся наступлением российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).
«Основные причины следующие: во-первых, украинская армия раз за разом терпит поражение, в то время как Россия на поле боя одерживает одну победу за другой», — объяснил эксперт. Он отметил, что это не входит в планы западных политиков по недопущению победы России на фронте.
Ранее китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов заявила о неспособности победить Россию отправкой войск Франции и Польши. По мнению эксперта из Института Китая при Фуданьском университете в Шанхае Сун Лучжэна, Западу придется идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине.