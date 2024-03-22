В Китае объяснили дискуссии об отправке войск НАТО на Украину успехами России

Эксперт Сичжун: дискуссии об отправке НАТО на Украину вызваны успехами России

Дискуссии европейских политиков об отправке войск НАТО на Украину вызваны военными успехами России. Об этом заявил бывший заместитель военного атташе КНР в Индии и Пакистане Чэн Сичжун, сообщает ТАСС.

Сичжун прокомментировал дискуссии после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке контингента на Украину. По его мнению, западные лидеры обеспокоены продолжающимся наступлением российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).

«Основные причины следующие: во-первых, украинская армия раз за разом терпит поражение, в то время как Россия на поле боя одерживает одну победу за другой», — объяснил эксперт. Он отметил, что это не входит в планы западных политиков по недопущению победы России на фронте.

Ранее китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов заявила о неспособности победить Россию отправкой войск Франции и Польши. По мнению эксперта из Института Китая при Фуданьском университете в Шанхае Сун Лучжэна, Западу придется идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине.