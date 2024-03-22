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11:35, 22 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о составе нового правительства

Песков о новом кабмине: Путин реализует полномочия так, как считает лучше

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, именно президент набирает «команду».

Днем ранее Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на выборах президента — он набрал 87,28 процента голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выборы, заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.

Новый глава государства, избранный по итогам трехдневного голосования, будет управлять страной следующие шесть лет — вплоть до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в России с 2012-го: до этого, с 1996 года, президента выбирали на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.

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      Марк Леонов
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