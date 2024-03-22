В Москве девятиклассница впала в кому из-за угощения от подруги

В Москве 15-летняя школьница угостилась наркотиками от подруги и впала в кому

В Москве девятиклассница впала в кому после того, как подруга угостила ее наркотиками. Об этом сообщила Baza в Telegram.

По информации издания, 17 марта 15-летняя девочка встречалась со своей подругой, после чего отправилась домой на машине частного извозчика, решив не заказывать такси через приложение. Дома школьница почувствовала на теле сильный зуд и заявила матери, что странно себя чувствует из-за воды, которую ей якобы дал водитель. Выпив таблетку от аллергии она легла спать.

Как пишет канал, утром девятиклассница отправилась в школу, где ей стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали простуду и девочку отправили домой дожидаться педиатра. Когда участковый терапевт пришел осмотреть пациентку, школьница спала. При этом она не реагировала ни на звуки, ни на прикосновения. В результате медик принял решение вновь вызвать бригаду неотложной помощи, которая констатировала у подростка кому и забрала в больницу.

Результаты анализов показали у 15-летней школьницы отравление мефедроном и метадоном. Как выяснила Baza, следователи предполагают, что наркотиками девятиклассницу угостила подруга, с которой та встречалась накануне, а когда пострадавшей стало плохо, девочки придумали историю про водителя. В данный момент подросток находится в реанимации.

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