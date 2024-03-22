Раскрыты подробности об очнувшейся в чужой квартире шестикласснице из Петербурга

Очнувшаяся в чужой квартире школьница из Санкт-Петербурга сама вызвала помощь

12-летняя девочка из Рыбацкого района Санкт-Петербурга, которая спустя два дня после своего исчезновения очнулась в чужой квартире под действием психотропных веществ, сама вызвала помощь. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, шестиклассница сбежала из дома после ссоры с матерью из-за своего поведения. Девочка заявила, что ушла ночевать к подруге, но отказалась дать ее контактный номер и выключила свой телефон. Два дня спустя ребенок очнулся в неизвестной квартире на улице Большевиков. Она сама позвонила на номер 112 и попросила о помощи. Адрес своего нахождения школьница не знала, поэтому ее вычислили по геолокации и госпитализировали в Детскую городскую больницу №5.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник утверждал, что девочка вышла из квартиры и попыталась сесть в автобус, где на ее неадекватное поведение обратили внимание горожане, которые вызвали полицию. В свою очередь, правоохранители передали пострадавшую врачам.

Что происходило с ребенком два дня и кому принадлежит квартира, издания не уточняют.

Ранее в Петербурге пропавшую после уроков восьмиклассницу нашли в квартире у 35-летнего мужчины. Как утверждает хозяин жилья, он познакомился со школьницей и ее подругой в мессенджере и пригласил в гости. По его словам, девочки приехали в пьяном состоянии, а одна из них странно себя вела. Когда россиянин уединился с одной гостьей, вторая упала на пол и перестала дышать. Прибывшая на место бригада медиков не смогла спасти подростка.

