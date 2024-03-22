В Петербурге пропавшую 12-летнюю девочку нашли в автобусе под психотропами

В Санкт-Петербурге пропавшую школьницу нашли в автобусе в неадекватном состоянии

В Санкт-Петербурге пропавшую 12-летнюю девочку обнаружили в одном из городских автобусов спустя два дня поисков. Ребенок находился под воздействием психотропных веществ, пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, шестиклассница исчезла 19 марта. Утром 21 марта девочка очнулась в неизвестной квартире, сумела выйти на улицу и попыталась войти в автобус. На неадекватное поведение ребенка обратили внимание находившиеся рядом люди. В результате очевидцы вызвали полицейских, которые, в свою очередь, передали школьницу медикам.

Как выяснил телеканал, в больнице у девочки диагностировали отравление психотропными веществами. Что с ней происходило в период с 19 по 21 марта, неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге пропавшую после уроков восьмиклассницу нашли в квартире у 35-летнего мужчины. Прибывшая на место бригада медиков не смогла спасти подростка. Арендатор жилья заявил, что познакомился со школьницей и ее подругой в мессенджере и пригласил в гости. Россиянин утверждает, что девочки были в состоянии алкогольного опьянения, но одна из них вела себя странно. Пока хозяин квартиры проводил время с одной из школьниц, другая упала на пол и перестала дышать.