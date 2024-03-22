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18:58, 22 марта 2024Мир

В НАТО прокомментировали укрепление восточного фланга фразой «россияне повсюду»

Глава Военного комитета НАТО: россияне не только на восточном фланге, а повсюду
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр рассказал, что считает глупым укреплять восточный фланг НАТО, так как «россияне не только там, а повсюду». Такую позицию он выразил в интервью изданию Министерства обороны Украины АрмияInform.

«Впрочем, россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, в киберпространстве, в Арктике и на западе Атлантического океана. Они в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил он.

По словам Бауэра, глупо делать акцент только на восточном фланге альянса. «Они [россияне] повсюду», — подчеркнул адмирал.

Ранее сообщалось, что председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр считает Североатлантический альянс готовым к потенциальному конфликту с Россией.

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      Лина Пивоварова
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