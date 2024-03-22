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19:21, 22 марта 2024Мир

В НАТО высказались о приглашении Украины в альянс на саммите в США

Бауэр: приглашение Украины в НАТО во время саммита в Вашингтоне маловероятно
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Janis Laizans / Reuters

Приглашение Украины в НАТО во время саммита альянса, который пройдет в США в июле, маловероятно. Об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр в интервью изданию Министерства обороны Украины «АрмияInform».

Бауэр рассказал, что Североатлантический альянс работает над усилением взаимодействия между украинскими военными и силами НАТО. «Пока это не то же, что полноценное членство. Это маловероятно [во время саммита НАТО] в Вашингтоне», — сказал адмирал.

Он также подчеркнул, что несколько лидеров стран-членов НАТО уже высказывались об этом публично.

При этом в том же интервью Бауэр заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе уже решен. По его словам, страна точно будет членом НАТО, однако все еще ведутся дискуссии о сроках и условиях принятия страны в блок.

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      Лина Пивоварова
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