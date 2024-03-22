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16:51, 22 марта 2024Моя страна

В небе над Брянском заметили неизвестный объект

Жители поселка Путевка в Брянской области засняли на небе неизвестный объект

Фото: Clement Falize / Unsplash

Жители Брянской области заметили в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Соответствующе видео было опубликованно в паблике «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись была сделана жителями поселка Путевка, расположенного под Брянском, вечером 21 марта. На кадрах можно увидеть, как яркая светлая точка низко пролетает над населенным пунктом. «Что-то пролетало над Путевкой», — гласит подпись.

Интернет-пользователи в комментариях сделали свои предположения, какой именно объект попал в объектив над Брянской областью.

В свою очередь издание «Наш Брянск» сообщило, что вероятно на видео запечатлели движение международной космической станции (МКС). Согласно данным, опубликованном на сайте «МКС Онлайн», где доступно отслеживание станции в реальном времени, МКС можно увидеть в небе над Брянском в том числе следующие три дня.

Ранее жители Уфы заметили редкое явление — над городом пролетело небесное тело, оставившее яркий след. По словам ученых, в этот период времени потоков метеоритов в космосе не было, однако моли упасть одинокие небесные тела.

ЖЗЛ
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      Варвара Кошечкина
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