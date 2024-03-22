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21:48, 22 марта 2024Мир

В ООН прокомментировали стрельбу в «Крокус Сити Холле»

В ООН заявили, что скорбят в связи с гибелью людей в «Крокус Сити Холле»

Фото: Mike Segar / Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал стрельбу в «Крокус Сити Холле», его слова приводит РИА Новости.

«Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации», — отметил чиновник.

По словам Хака, международная организация продолжает следить за ситуацией. Он добавил, говоря о стрельбе в концертном зале, что ему жаль слышать об этом.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Марина Совина
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