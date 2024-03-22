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08:51, 22 марта 2024Экономика

В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

«Известия»: в РФ предложили проверять стандарты изготовления выпускаемых товаров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий российских производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары. О предложении властей ужесточить контроль за качеством выпускаемой в стране продукции сообщает газета «Известия».

Уточняется, что соответствующий документ Минпромторг уже направил на рассмотрение правительству. Речь в нем идет о проверке широкого круга изделий, в первую очередь, — о пищевых товарах.

В пояснительной записке утверждается, что именно в этой категории прослеживается острая проблема с некачественной продукцией. Авторы инициативы хотят подчеркнуть, что это обстоятельство является «чувствительным для различных групп населения».

Так, объем товаров, которые не соответствуют требованиям и нормам, заявленным на упаковке, составляет 60-80 процентов. При этом существенную часть из них производят по внутренним стандартам или техническим условиям самих изготовителей — их доля составляет 40 процентов. Как полагают законодатели, ужесточение контроля поможет улучшить качество выпускаемой в стране продукции.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что с 1 апреля 2024 года в российских магазинах начнут блокировать продажи просроченных продуктов. На первом этапе в стране введут автоматическую блокировку просрочки в 12 товарных группах, включая табак, воду и молочную продукцию. В дальнейшем в Минпромторге хотят распространить подобную практику на все виды продукции.

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      Анатолий Акулов
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