В Совфеде призвали сурово покарать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

Сенатор Волошин: виновных в теракте в «Крокус Сити Холле» следует покарать

Член Совета Федерации от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин в Telegram-канале призвал сурово покарать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Независимо от того, живыми или мертвыми окажутся в руках правосудия непосредственные исполнители этого злодеяния, необходимо во что бы то ни стало установить имена заказчиков и покарать их без всякого милосердия», — подчеркнул сенатор.

Он назвал произошедшее чудовищным террористическим актом, когда вооруженные лица открыли стрельбу по безоружным посетителям концертного зала.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал найти виновных в произошедшем в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что те, кто открыл стрельбу, и стоящие за ними лица понесут ответственность.

