В Госдуме пообещали найти ответственных за произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Депутат Картаполов пообещал найти виновных в стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал найти виновных в произошедшем в «Крокус Сити Холле». Он написал в своем Telegram-канале, что те, кто открыл стрельбу, и стоящие за ними лица, понесут ответственность.

«Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в "Крокус сити холле", но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все», — подчеркнул депутат.

Картаполов выразил соболезнования родным погибших и пострадавших от имени комитета Госдумы по обороне.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.