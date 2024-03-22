В ВС Франции оценили эффект от отправки своего контингента на Украину

Полковник ВС Франции Гойя: эффект от отправки войск на Украину был бы нулевым

Отправка контингента ВС Франции в зону украинского конфликта трудно осуществима, а эффект от этого был бы нулевым. Такое мнение выразил ведущий французский военный эксперт, полковник Мишель Гойя в беседе с Sud-Ouest.

«Наши возможности позволяют отправить две бригады — в общей сложности 15 тысяч человек. Многого они не сделали бы», — объяснил свою точку зрения военный эксперт. Кроме того, военнослужащих пришлось бы готовить к миссии месяцами, а после оснастить войска артиллерией и средствами ПВО — непосильный план для отечественной военной промышленности.

«Мы бы вновь столкнулись бы с лимитами нашей военной индустрии, усилия которой уже направлены на снабжение украинских сил», — подчеркнул Мишель Гойя.

По мнению полковника, в случае прибытия французов в зону конфликта, российские войска непременно начали бы испытывать и преследовать этот контингент, что обернется стабильными потерями. Затем властям пришлось бы держать ответ перед общественностью, «почему во Францию возвращаются гробы».

Гойя отметил, что проведение Францией такой боевой операции в одиночку сложно вообразить, но другие страны в настоящий момент не готовы принимать в ней участие. Во французских венных кругах слова президента Эммануэля Макрона тоже не восприняли с энтузиазмом. «Это чистый пиар», — заключил аналитик.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой https://lenta.ru/news/2024/03/21/v-gosdume-zayavili-o-namerenii-rossii-unichtozhat-soldat-frantsii-na-ukraine/, что всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины, будут уничтожать военные ВС РФ. В МИД Франции его выступление назвали попыткой запугивания.