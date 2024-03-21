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18:45, 21 марта 2024Мир

В Париже оценили намерение России уничтожать всех французских солдат на Украине

МИД: заявления о французских военных на Украине призваны запугать Париж

Фото: Ints Kalnins / Reuters

МИД Франции считает, что заявления депутата Госдумы Петра Толстого о французских военных на Украине призваны запугать солдат Пятой республики. Так заявления российского парламентария оценил заместитель официального представителя дипломатического ведомства Кристоф Лемуан, его цитирует РИА Новости.

Париж отреагировал на заявление вице-спикера от 21 марта. Российский депутат сообщил журналистам, что всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины, будут уничтожать российские военные.

«Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает — ощущение чрезмерности и возмущение», — высказался Лемуан, добавив, что «ничто не заставит нас [Францию] отказаться от поддержки Украины».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправление на Украину войск стран Евросоюза для того, чтобы «не дать победить России». Он рассказал, что данный вопрос был предварительно обсужден, однако консенсус по нему не был достигнут. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отправка иностранных войск на Украину грозит крайне негативными последствиями.

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