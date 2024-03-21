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08:54, 21 марта 2024Россия

В Госдуме заявили о намерении России уничтожать солдат Франции на Украине

Депутат ГД Толстой: РФ будет уничтожать солдат Франции по их прибытии на Украину

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские военные будут уничтожать французских солдат по их прибытии на Украину. Об этом намерении России в интервью телеканалу BFMTV заявил депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, передает РИА Новости.

«Всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех», — подытожил Толстой.

Как ранее предположил российский политолог Сергей Марков, возможный план Франции будет строиться вокруг Крыма — в случае, если будет запланировано наступление Вооруженных сил Украины.

Однако позже в Верховной раде Украины заявили, что одно из мест предполагаемой дислокации французских военных — граница с Белоруссией.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Европы могут быть отправлены на Украину. 15 марта он повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что этот вариант возможен.

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