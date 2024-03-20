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18:01, 20 марта 2024Россия

Описан возможный план вхождения Франции в боевые действия на Украине

Политолог Марков: главной точкой операций Франции на Украине может стать Крым

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Целью возможных операций Франции на Украине является Черное море. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

По предположению Маркова, возможный план Франции будет строиться вокруг Крыма — в случае, если будет запланировано наступление. Если же Франция запланирует оборонные операции, то главной точкой для нее станет Одесса, заявил политолог.

«План, говорят, такой (...) Военная база в Албании — накопление сил (...) Военная база в Румынии — именно там будут располагаться основные военные силы (...) Аэродромы в Молдавии будут использоваться как "базы подскока"», — порассуждал политолог.

Он добавил, что аэродромы в Молдавии также могут использоваться для того, чтобы вывести контингент из-под ударов Российской армии.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Европы могут быть отправлены на Украину. 15 марта он повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что этот вариант возможен.

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      Марк Леонов
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