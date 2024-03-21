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13:27, 21 марта 2024Бывший СССР

Песков рассказал о последствиях отправки иностранных войск на Украину

Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Отправка иностранных войск на Украину грозит крайне негативными последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, такие действия со стороны европейских стран могут привести к последствиям, вплоть до непоправимых. При этом, уточнил Песков, точной информации насчет подобных решений в настоящее время нет.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправление на Украину войск стран Евросоюза для того, чтобы «не дать победить России». Он рассказал, что данный вопрос был предварительно обсужден, однако консенсус по нему не был достигнут.

На слова Макрона отреагировали в Государственной Думе. Так, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой сообщил журналистам, что всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины, будут уничтожать российские военные.

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      Екатерина Грищенко
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