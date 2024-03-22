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22:38, 22 марта 2024Россия

Студенты сообщили об отмене занятий в вузах Москвы

Студенты вузов Москвы сообщили об отмене занятий 23 марта

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В высших учебных заведениях Москвы начали отменять занятия на субботу, 23 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

«Университеты Москвы отменяют занятия, запланированные на субботу», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, об отмене занятий сообщили студенты МГУ, МАИ, РУДН, а также других вузов.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».

Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. По словам свидетелей произошедшего, на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах.

По данным ФСБ, более 100 человек пострадало, до 40 спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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