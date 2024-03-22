Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 22 марта 2024Бывший СССР

В Одесской области заявили о повреждении энергообъектов в результате взрывов

Глава ОВА Одесской области сообщил об обесточивании 53 тысяч абонентов
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одесской области поврежден в результате взрывов ряд энергообъектов, были введены графики отключений. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — написал Кипер.

По его сообщению, в области проходят восстановительные работы.

Ранее глава областной военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры. По ее информации, перебоев с электроснабжением в области нет, на месте взрывов работает служба по чрезвычайным ситуациям.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Два месяца назад было невозможно представить». Орбан назвал возможные сроки отправки войск НАТО на Украину

      Кологривый рассказал об условиях в изоляторе

      Под Москвой автомобиль въехал в остановку с людьми

      Песков заявил о нахождении России в состоянии войны

      В Польше рассказали о тактическом маневре Макрона

      В Польше заявили об осведомленности США о подготовке подрыва «Северных потоков»

      В Киеве потребовали от Запада больше средств ПВО

      ФСБ задержала собиравшихся создать ячейку запрещенного РДК россиян

      В российском городе снег с крыши рухнул на голову женщине

      В Харьковской области Украины начались перебои с водоснабжением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше