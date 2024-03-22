В Одесской области заявили о повреждении энергообъектов в результате взрывов

Глава ОВА Одесской области сообщил об обесточивании 53 тысяч абонентов

В Одесской области поврежден в результате взрывов ряд энергообъектов, были введены графики отключений. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — написал Кипер.

По его сообщению, в области проходят восстановительные работы.

Ранее глава областной военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры. По ее информации, перебоев с электроснабжением в области нет, на месте взрывов работает служба по чрезвычайным ситуациям.