Во Франции рассказали об изоляции Макрона из-за агрессии против России

Филиппо: президент Франции Макрон изолирован на Западе из-за агрессии в адрес РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон изолирован на Западе из-за его агрессии в адрес России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Макрон становится все более одиноким и смешным из-за своей войны против России», — говорится в публикации.

Французский политик также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

В то время как французский лидер агрессивно высказывается в адрес Москвы, даже Вашингтон призывает Киев прекратить атаки на российские объекты.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники проинформировала о запрете со стороны США Украине бить по российским энергообъектам. Вашингтон аргументировал Киеву это ограничение тем, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России