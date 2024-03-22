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14:54, 22 марта 2024Мир

Во Франции рассказали об изоляции Макрона из-за агрессии против России

Филиппо: президент Франции Макрон изолирован на Западе из-за агрессии в адрес РФ
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон изолирован на Западе из-за его агрессии в адрес России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Макрон становится все более одиноким и смешным из-за своей войны против России», — говорится в публикации.

Французский политик также призвал граждан страны «остановить безумца Макрона».

В то время как французский лидер агрессивно высказывается в адрес Москвы, даже Вашингтон призывает Киев прекратить атаки на российские объекты.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники проинформировала о запрете со стороны США Украине бить по российским энергообъектам. Вашингтон аргументировал Киеву это ограничение тем, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России

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      Лина Пивоварова
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