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17:29, 22 марта 2024Культура

Волочкова намекнула на желание получить от Лазарева цветы в качестве извинений

Волочкова намекнула, что Лазарев должен был извиниться перед ней букетом цветов

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на фотографию певца Сергея Лазарева с ее картонной копией в рамках программы «Шоу Воли». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка иронично отметила, что теперь у нее и исполнителя есть совместный кадр, однако подчеркнула, что, по традиции, извинения мужчины должны быть выражены иным способом. Она намекнула, что хотела бы получить букет.

«Это случилось. С большим уважением отношусь к Сергею и его творчеству. Однако традиционно… Мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку. К чужеродным западным ценностям в форме картонных фото и иных предпочтений я отношусь терпимо… Это индивидуальный выбор каждого человека», — написала танцовщица.

Балерина призналась, что ее картонная копия ей понравилась, а также выразила желание получить ее в качестве подарка в свой «царственный дом».

Ранее Лазарев рассказал о причинах, по которым он отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке премии «Золотой граммофон».

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      Анастасия Астахова
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